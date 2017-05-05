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حصري وبالصور.. بعدما طلقات بوطازوت تزوجات بـ''بوشعيب''

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 19:43 حصري وبالصور.. بعدما طلقات بوطازوت تزوجات بـبوشعيب | ثقافة و فنون
حصري وبالصور.. بعدما طلقات بوطازوت تزوجات بـ''بوشعيب''
حصلت ''شوف تيفي'' على مجموعة من الصور التي تظهر تفاصيل مثيرة بخصوص سلسلة كوميدية جديدة سيتم بثها على القناة الثانية ''دوزيم'' خلال رمضان المقبل.

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على مجموعة من الصور التي تظهر تفاصيل مثيرة بخصوص سلسلة كوميدية جديدة سيتم بثها على القناة الثانية "دوزيم" خلال رمضان المقبل.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن تفاصيل هذه السلسة تم تصويرها، شهر يناير الماضي بإقليم الرحامنة، مشيرا إلى أن قصتها مشابهة تقريبا لـ "الكوبل"، حيث ستلعب دنيا بوطازوت دور "هنية" بينما سيلعب رشيد العلالي مقدم برنامج رشيد شو دور "بوشعيب".

وأكد ذات المصدر أن تفاصيل هذه السلسة الكوميدية تدور حول الحياة اليومية لزوجين "بوشعيب" و"هنية"، وابنهما عبد القادر.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي دنيا بوطازوت بوشعيب هنية برنامج رشيد شو دوزيم

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