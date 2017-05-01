عاجل.. لقجع بدون منصب في الإتحاد العربي لكرة القدم ﻿

" شوف سبور"
انتهت قبل قليل من يومه الجمعة، فعاليات اجتماع الإتحاد العربي لكرة القدم، بالقاهرة والذي شهد تزكية الأمير تركي بن خالد كرئيس للإتحاد.
وعرف الإجتماع انتخاب اني ابو ريدة، وعبد الخالق مسعود، والشيباني، وقاسم الشكيلي،ووديع الجريئ، والمعتصم جعفر ، ومحمد راوراوة ، وغانم علي، وجبريل الرجوب ، وسمر نصار ضمن اللجنة التنفيذية للإتحاد الإفريقي في حين فشل فوزي لقجع رئيس الجامعة في كسب مقعد في الإتحاد العربي.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.