عاجل.. لقجع بدون منصب في الإتحاد العربي لكرة القدم ﻿

انتهت قبل قليل من يومه الجمعة، فعاليات اجتماع الإتحاد العربي لكرة القدم، بالقاهرة والذي شهد تزكية الأمير تركي بن خالد كرئيس للإتحاد.

" شوف سبور"

انتهت قبل قليل من يومه الجمعة، فعاليات اجتماع الإتحاد العربي لكرة القدم، بالقاهرة والذي شهد تزكية الأمير تركي بن خالد كرئيس للإتحاد.

وعرف الإجتماع انتخاب اني ابو ريدة، وعبد الخالق مسعود، والشيباني، وقاسم الشكيلي،ووديع الجريئ، والمعتصم جعفر ، ومحمد راوراوة ، وغانم علي، وجبريل الرجوب ، وسمر نصار ضمن اللجنة التنفيذية للإتحاد الإفريقي في حين فشل فوزي لقجع رئيس الجامعة في كسب مقعد في الإتحاد العربي.