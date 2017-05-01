عاجل: موريتانيا تعلن الحداد لمدة 3 أيام ﻿

أعلنت الرئاسة الموريتانية الحداد لمدة ثلاثة أيام في عموم التراب الموريتاني.

شوف تيفي: وكالات

أعلنت الرئاسة الموريتانية الحداد لمدة ثلاثة أيام في عموم التراب الموريتاني.

و قد توفي اليوم الجمعة الرئيس الموريتاني الأسبق أعل ولد محمد فال بمنزله الواقع في الشمال الشرقي بموريتانيا.

و كشفت وكالة الأنباء الموريتانية، أن وفاة رئيس موريتانيا إبان المرحلة الانتقالية عام 2005 -2007 سببه سكتة قلبية.



وُلد اعلي ولد محمد فال عام 1952, وتلقى تعليمه الأولي قرب العاصمة نواكشوط (1960/1966)، قبل أن ينال شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) في 19733، واختتم تعليمه الجامعي بالحصول على الإجازة في القانون من إحدى الجامعات المغربية منتصف السبعينيات.