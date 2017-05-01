عاجل: موريتانيا تعلن الحداد لمدة 3 أيام ﻿

شوف تيفي: وكالات
أعلنت الرئاسة الموريتانية الحداد لمدة ثلاثة أيام في عموم التراب الموريتاني.
و قد توفي اليوم الجمعة الرئيس الموريتاني الأسبق أعل ولد محمد فال بمنزله الواقع في الشمال الشرقي بموريتانيا.
و كشفت وكالة الأنباء الموريتانية، أن وفاة رئيس موريتانيا إبان المرحلة الانتقالية عام 2005 -2007 سببه سكتة قلبية.
وُلد اعلي ولد محمد فال عام 1952, وتلقى تعليمه الأولي قرب العاصمة نواكشوط (1960/1966)، قبل أن ينال شهادة البكالوريا (الثانوية العامة) في 19733، واختتم تعليمه الجامعي بالحصول على الإجازة في القانون من إحدى الجامعات المغربية منتصف السبعينيات.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.