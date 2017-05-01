سكوب و حصري: رسميا الوداد البيضاوي يواجه القطن الكاميروني بهذا الملعب و في هذا التوقيت ﻿

علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، سيواجه فريق القطن الكاميروني يوم الجمعة المقبل، برسم الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

شــوف سبــور : محمد بوحتة

علمت قناة "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة أن فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، سيواجه فريق القطن الكاميروني يوم الجمعة المقبل، برسم الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت ذات المصادر أن مباراة الوداد البيضاوي و القطن الكاميروني ستجرى ليلا بالمركب الرياضي محمد الخامس إبتداءا من الساعة الثامنة و النصف.

تجدر الإشاراة أن فريق الوداد البيضاوي يتواجد في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا رفقة كل من الأهلي المصري و القطن الكاميروني و زناكو الزامبي.