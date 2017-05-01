المغرب الفاسي : 60 مليون للمدرب السكيتيوي وأربع ملايين سنتيم للاعبين في حال الصعود إلى قسم الأضواء ﻿

خصص مسؤولو فريق المغرب الفاسي لكرة القدم مكافأة مالية قدرها أربعة ملايين سنتيم لتحفيز اللاعبين على تحقيق الصعود إلى القسم الوطني الأول وذلك لتحقيق نتيجة الفوز في المباريات المتبقية.

" شوف سبور"

خصص مسؤولو فريق المغرب الفاسي لكرة القدم مكافأة مالية قدرها أربعة ملايين سنتيم لتحفيز اللاعبين على تحقيق الصعود إلى القسم الوطني الأول وذلك لتحقيق نتيجة الفوز في المباريات المتبقية.

وأفادت مصادر مطلعة، أنه في الوقت الذي خصص المكتب المسير منحة 60 مليون سنتيم للمدرب طارق السكيتيوي خصصت إداة الفريق سوى 10 آلاف درهم لكل لاعب في حال تحقيق الفوز في أربعة مباريات فقط.

تجدر الإشارة أن الفريق الفاسي سيحل ضيفا على فريق يوسفية برشيد نهاية الأسبوع الحالي.