العثماني يرسم حدود الوزارات الكبرى ويؤجل الباقي لوقت لاحق ﻿

كشف عدد اليوم الجمعة من الجريدة الرسمية،عدد من الوزارات التي حصلت على تأشير رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لرسم حدودها والقطاعات التي تتداخل في صلاحياتها.

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كشف عدد اليوم الجمعة من الجريدة الرسمية،عدد من الوزارات التي حصلت على تأشير رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لرسم حدودها والقطاعات التي تتداخل في صلاحياتها.



وأشر سعد الدين العثماني رسميا، على حدود وزارة السكنى وإعداد التراب وسياسة المدينة، التي يشرف عليها نبيل بن عبد الله، كما تم إصدار مرسوم يخص تحديد القطاعات المشكلة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث يتم في هذه الأيام تجهيز مقر للوزير المنتدب في المياه والغابات "حمو أوحلي".



كما أوردت الجريدة الرسمية، ترسيم حدود الوزرات الأضخم التي تتشكل منها الحكومة، وعلى رأسها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التي يشرف عليها الحركي "محمد حصاد"، وكدا وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية التي يشرف عليها محمد ساجد.



وأصدر كذلك سعد الدين العثماني، مرسومين يتعلقان بتحديد إختصاصات كل من وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة التي يشرف عليها عزيز الرباح، بالإضافة إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء التي يشرف عليها عبد القادر اعمارة.



ويرتقب، أن يصدر في الأسبوع المقبل، باقي المراسيم الأخرى، المحددة للقطاعات الحكومية والوزارية الأخرى، التي يوجد فيها أكثر من وزير أو وزير منتدب أو كاتب دولة.