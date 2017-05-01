 خلافا لكل ما راج.. مَـكايناش طبيبة ديال الجهاز التناسلي فمستشفى سيدي عثمان ﻿
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خلافا لكل ما راج.. مَـكايناش طبيبة ديال الجهاز التناسلي فمستشفى سيدي عثمان

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 18:25 خلافا لكل ما راج.. مَـكايناش طبيبة ديال الجهاز التناسلي فمستشفى سيدي عثمان | مجتمع
خلافا لكل ما راج.. مَـكايناش طبيبة ديال الجهاز التناسلي فمستشفى سيدي عثمان
بعد ضجة الطبيبة المحجبة التي رفضت استقبال طفل يعاني من مرض في جهازه التناسلي، كشف الطبيب المسؤول عن هذا التخصص في مستشفى سيدي عثمان، أن كل الأنباء التي راجت بهذا الخصوص لا أساس لها من الصحة.

شوف تيفي:

بعد ضجة الطبيبة المحجبة التي رفضت استقبال طفل يعاني من مرض في جهازه التناسلي، كشف الطبيب المسؤول عن هذا التخصص في مستشفى سيدي عثمان، أن كل الأنباء التي راجت بهذا الخصوص لا أساس لها من الصحة.

و قال الدكتور الادريسي، في تصريح لشوف تيفي، اليوم الجمعة، إن قسم الجهاز التناسلي بالمستشفى يضم 3 أطباء رجال و أن الواقعة لا تعدو إلا أن تكون افتراء الغرض منه تشويه سمعة المستشفى.

و أردف قائلا إن عائلة الطفل حلت قبل أسابيع بالمستشفى و افتعلت فوضى و ضجة في أرجاء المستشفى دون سبب يذكر.

و كانت أنباء تفيد أن طبيبة محجبة بمستعجلات مستشفى سيدي عثمان رفضت استقبال و علاج طفل يبلغ من العمر 13 سنة بسبب قناعاتها الدينية.

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