عاجل وحصري..هذه هي الحقيقة الكاملة بخصوص رفض طبيبة معالجة الجهاز التناسلي لطفل بمستشفى سيدي عثمان بالبيضاء ﻿

كشف مصدر طبي من داخل مستشفى سيدي عثمان بالبيضاء لـ ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الجمعة أن إدارة المستشفى، قامت باعتماد لجنة تقصي للكشف عن حقيقة ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية، حول رفض طبيبة

"شوف تيفي"

كشف مصدر طبي من داخل مستشفى سيدي عثمان بالبيضاء لـ "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الجمعة أن إدارة المستشفى، قامت باعتماد لجنة تقصي للكشف عن حقيقة ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية، حول رفض طبيبة علاج طفل مصاب بمرض على مستوى جهازه التناسلي بدعوى أنها محجبة.

وأكد المصدر ذاته أن البحث بيّن أن الأمر يتعلق بمصلحة الأشعة، والذي تتواجد به طبيبة غير محجبة، والتي عبرت عن استغاربها بخصوص ما تم تداوله عن رفضها مساعدة الطفل، مؤكدة أنها اعتادت طيلة سنوات مساعدة المرضى "رجال ونساء" مصابين أو يعانون بأجهزتهم التناسلية نظرا لطبيعة عملها.

وأوضح ذات المصدر أن الطبيبة قامت بعملها بشكل عادي، ومكنت الطفل من الأشعة، مشيرا أن إدارة المستشفى ربطت الاتصال بوالد الطفل الذي أكد أن الطبيبة قامت بعملها، إلا أن سوء تفاهم مع سيدة أخرى مجهولة، كانت وراء الواقعة، وخلال البحث تبين أن لا وجود لهذه السيدة.

وأوضح ذات المصدر أن الطفل، وفور وصوله إلى المستشفى، تلقى العلاجات الضرورية واللازمة طيلة يومين وحصل على المراقبة الطبية كباقي المرضى، قبل أن يغادر المستشفى أمس الخميس في حالة صحية جيدة ومستقرة.

واستغل ذات المصدر الفرصة، ليؤكد أن إدارة مستشفى سيدي عثمان تقوم بعملها في خدمة جميع المرضى "نساء ورجال وأطفال"، مؤكدا في الوقت ذاته أن المستشفى حصل على جهاز أشعة من ألمانيا، والذي سيتم إسخدامه خلال الأيام القليلة المقبلة.