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عاجل: من داخل سجن عكاشة..أرملة مرداس سْـــخفات فوقت الزيارة وهاشنو وقع ليها اليوم الجمعة

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 17:50 عاجل: من داخل سجن عكاشة..أرملة مرداس سْـــخفات فوقت الزيارة وهاشنو وقع ليها اليوم الجمعة | حوادث و حقوق
عاجل: من داخل سجن عكاشة..أرملة مرداس سْـــخفات فوقت الزيارة وهاشنو وقع ليها اليوم الجمعة
في الوقت المخصص للزيارة تفاجأت حارسات سجن عكاس جناح النساء، بإصابة الوافدة الجديدة على السجن ''أرملة مرداس'' بإغماء استدعى تدخل طبيبة السجن .

"شوف تيفي"

في الوقت المخصص للزيارة تفاجأت حارسات سجن عكاس جناح النساء، بإصابة الوافدة الجديدة على السجن "أرملة مرداس" بإغماء استدعى تدخل طبيبة السجن .

إصابة وفاء بالإغماء،حسب مصادر مطلعة، جاء بعد عدم تلقيها أية زيارة من طرف عائلتها الصغيرة حيث كانوا على موعد معهما اليوم الجمعة .

وعلمت "شوف تيفي" أن المدعوة "وفاء" زوجة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، دخلت بعد ذلك في حالة هستيرية وسط غرفتها بسجن عكاشة بالبيضاء.

وأضاف المصدر ذاته أن وفاء ما تزال تحاول التهرب والتملص من مسؤوليتها من الجريمة البشعة التي خلفت مقتل زوجها البرلماني عن الاتحاد الدستوري.

تجدر الإشارة أن وفاء وعشيقها هشام مشتري تمت إحالتهما على سجن عكاشة بعد متابعتهما بتهم تكوين عصابة إجرامية والقتل مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح بدون ترخيص.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي وفاء البرلماني مرداس سجن عكاشة

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