قادة ''البيجيدي '' يفشلون في عقد إجتماع للأمانة العامة للحزب بدون بن كيران ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حاولوا عقد إجتماع عادي للأمانة العامة للحزب، عبر إقتراح الفكرة على نائب الأمين العام سليمان العمراني، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حاولوا عقد إجتماع عادي للأمانة العامة للحزب، عبر إقتراح الفكرة على نائب الأمين العام سليمان العمراني، لكن محاولاتهم باءت بالفشل.



وكشف ذات المصدر، أن أربعة أعضاء بالأمانة العامة للحزب والوزراء بحكومة سعد الدين العثماني في الآن ذاته، طالبوا وحاولوا عقد إجتماع للأمانة العامة للحزب الأسبوع الماضي، لكن قوبلوا بمعارضة ورفض زملائهم خاصة المحسوبين على "تيار" عبد الإله بن كيران.



وحسب ذات المصدر، فالتوافق السري بعدم عقد أي إجتماع للأمانة العامة للحزب بعد المطالب الملحة، هو مخافة نشوب صراع بين أعضاء بالأمانة العامة، والذي سيزيد من توسيع "الهوة" بين المتصارعين، حيث أن غياب الأمين العام في هذه اللحظة الحرجة التي يمر منها الحزب، سيزيد من تأزم الأوضاع خاصة وأن قياديين بالحزب هاجمو بشكل غير مباشر زملاء لهم في الأمانة العامة.



ويرتقب حسب دات المصدر، أن ينعقد إجتماع للأمانة العامة للحزب مباشرة بعد عودة بن كيران، حيث سيتم نقاش طلبات إنعقاد المجلس الوطني للحزب وسير أشغال التحضيرات الجارية حول المؤتمر المقبل، بالإضافة إلى الأزمة الداخلية للحزب والتي ظهرت بشكل واضح في النتائج التي حصل عليها الحزب في الإنتخابات الجزئية بالجديدة يوم أمس.