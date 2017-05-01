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عاجل ورسميا..هذا عدد هو الطالبات اللائي تم التحقيق معهن في فضيحة الجنس مقابل النقط بجامعة تطوان

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 17:18 عاجل ورسميا..هذا عدد هو الطالبات اللائي تم التحقيق معهن في فضيحة الجنس مقابل النقط بجامعة تطوان | حوادث و حقوق
عاجل ورسميا..هذا عدد هو الطالبات اللائي تم التحقيق معهن في فضيحة الجنس مقابل النقط بجامعة تطوان
أكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، حققت في فضيحة ''الجنس مقابل النقط'' إلى حدود الآن، مع ثلاث طالبات تم وصفهن بالضحايا.

"شوف تيفي"

 أكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم الجمعة، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، حققت في فضيحة "الجنس مقابل النقط" إلى حدود الآن، مع ثلاث طالبات تم وصفهن بالضحايا.

وأوضحت المديرية في بلاغ لها أن الإجراءات التقنية مكَنت بعد البحث من حجز مجموعة من الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية، والتي كان يتبادلها الأستاذ مع الضحايا بواسطة تقنيات التواصل الحديثة.

وكانت المديرية ذاتها قد أكدت في نفس البلاغ، إيقاف الأستاذ المتورط، والذي تم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، خاصة بعد صدرو أمر قضائي يقضي بتوقيفه عقب الاشتباه في هتكه عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم تحت الإكراه، واستغلال النفوذ والتحرش الجنسي.

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المغرب شوف تيفي الفضيحة المديرية العامة للأمن الوطني الجنس الضحايا الأستاذ أمر قضائي

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