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بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 17:01 بالصورة: شوهة جنسية بالقرب من البرلمان بالرباط | حوادث و حقوق
بالصورة: شوهة جنسية بالقرب من البرلمان بالرباط
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة مثيرة للجدل، تظهر لحظات حميمة تجمع بين تلميذ وتلميذة بأحد الملاعب الموجودة بمدينة الرباط.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة مثيرة للجدل، تظهر لحظات حميمة تجمع بين تلميذ وتلميذة بأحد الملاعب الموجودة بمدينة الرباط.

وحسب ناشري هذه الصورة، فقد تم إلتقاطها بأحد الملاعب الموجود بالقرب من مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، وهو ما جعل المئات من النشطاء يتفاعلون بكثافة، حيث تباينت الآراء بين مستنكر للحظة التي تظهر دخول التلميذين المراهقين في جو حميمي، إذ من المحتمل أن تنتهي هذه العلاقات بأمور قد تكون لها عواقب وخيمة كالاغتصاب وافتضاض البكارة والوقوع في "المصيبة والفضيحة"، بينما استغل آخرون الفرصة للدفاع عن التلميذين موضحين أن الأمر يدخل ضمن الحريات الفردية ولا يمكن أن يكون مصيرهما أو مصير غيرهما السجن بسبب تبادل قبلة أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي الملاعب الرباط البرلمان الاغتصاب

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