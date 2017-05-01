عاجل وحصري.. رجال الخيام يعتقلون متطرفا ملقبا بـ ''ولد الحيانية'' بفاس..وهذه هي التفاصيل المثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن رجال المكتب المركزي للأبحاث القضائية وبتنسيق مع ولاية أمن فاس، أوقفت اليوم الجمعة، شخصا ملقبا بـ ''ولد الحياينة'' للاشتباه في علاقته بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في

"شوف تيفي":إ.ط

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن رجال المكتب المركزي للأبحاث القضائية وبتنسيق مع ولاية أمن فاس، أوقفت اليوم الجمعة، شخصا ملقبا بـ "ولد الحياينة" للاشتباه في علاقته بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

وأكد المصدر ذاته أن رجال "الديستي"، داهموا حوالي الساعة الثامنة صباحا، منزل المعني بالأمر والذي يوجد على مستوى حي البورنيات بالتحديد بمنطقة بندباب الشعبية.

وأكد ذات المصدر أن المعطيات المتوفرة بخصوص الموقوف، تشير إلى أنه مهاجر سابق بالديار الإسبانية.