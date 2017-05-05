 فيديو صادم يهز الفايسبوك..شيباني يستدرج طفلة لمداعبة جهازه التناسلي..وغضب عارم بسبب هذه الفضيحة ﻿
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فيديو صادم يهز الفايسبوك..شيباني يستدرج طفلة لمداعبة جهازه التناسلي..وغضب عارم بسبب هذه الفضيحة

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 16:44 فيديو صادم يهز الفايسبوك..شيباني يستدرج طفلة لمداعبة جهازه التناسلي..وغضب عارم بسبب هذه الفضيحة | حوادث و حقوق
فيديو صادم يهز الفايسبوك..شيباني يستدرج طفلة لمداعبة جهازه التناسلي..وغضب عارم بسبب هذه الفضيحة
اهتز موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' اليوم الجمعة، على وقع فضيحة أخلاقية بطلها مسن، ظهر في مقطع فيديو وهو يستدرج طفلة، ويقوم بإرغامها على مداعبة جهازه التناسلي في مشهد وصف بالمقزز والصادم.

"شوف تيفي":

اهتز موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" اليوم الجمعة، على وقع فضيحة أخلاقية بطلها مسن، ظهر في مقطع فيديو وهو يستدرج طفلة، ويقوم بإرغامها على مداعبة جهازه التناسلي في مشهد وصف بالمقزز والصادم.

ولم يحدد ناشروا هذا الفيديو مكان أو زمان هذه الواقعة الصادمة، وقد تفاعل آلاف النشطاء معه، حيث عبر الجميع عن غضبهم واستيائهم الشديد من قيام المسن "البيدوفيل" باستغلال براءة الطفلة واستدراجها لمشاركته في هذا العمل الذي لا تعلم ولا تدرك فضاعته.

ومن جهة آخرى، استغل آخرون الفرصة لمطالبة أولياء الأمور بمراقبة أطفالهم، موضحين أن الانحطاط الاجتماعي الذي عرفته العديد من الدول الإسلامية والعربية، كان من بين نتائجه ظهور ذئاب بشرية تستغل براء الأطفال لممارسة شذوذها الجنسي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المسن فصيحة أخلاقية البيدوفيل المسن الواقعة

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