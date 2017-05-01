عاجل.. بعد اعتقاله: هذه هي التهم الخطيرة التي سيتابع بها أستاذ تطوان صاحب فضيحة النقط مقابل الجنس ﻿

كشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن الأستاذ المدعو ''أ.ع'' صاحب ما بات يعرف بفضيحة ''النقاط مقابل الجنس'' والتي هزت كلية عبد المالك السعدي بتطوان تم إيقافه، للاشتباه في تورطه بهتك

''شوف تيفي''

كشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أن الأستاذ المدعو ''أ.ع'' صاحب ما بات يعرف بفضيحة ''النقاط مقابل الجنس'' والتي هزت كلية عبد المالك السعدي بتطوان تم إيقافه، للاشتباه في تورطه بهتك عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم تحت الإكراه، واستغلال النفوذ والتحرش الجنسي.

وأكدت مديرية الحموشي أن الأستاذ، وحسب بحث قضائي تورط في ممارسة الضغط والابتزاز الجنسي على طالبات بالكلية، مقابل تمتيعهن بنقط تفضيلية.

وأضاف البلاغ أنه تم الاستماع، إلى حدود الآن، إلى ثلاث طالبات ضحايا لهذه الممارسات الإجرامية، كما مكنت الإجراءات التقنية للبحث من حجز مجموعة من الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية، والتي كان يتبادلها المشتبه فيه مع الضحايا بواسطة تقنيات التواصل الحديثة.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.



