بالصور: إقبال محتشم على تذاكر مباراة الوداد و حسنية أكادير ﻿

شهدت شبابيك المركب الرياضي محمد الخامس صباحه يوم الجمعة إقبالا عاديا على شراء تذاكر المباراة التي ستجمع بين فريقي الوداد البيضاوي و حسنية أكادير يوم الأحد المقبل، برسم الدورة 27 من منافسات الدوري

شــوف سبــور : محمد بوحتة

شهدت شبابيك المركب الرياضي محمد الخامس صباحه يوم الجمعة إقبالا عاديا على شراء تذاكر المباراة التي ستجمع بين فريقي الوداد البيضاوي و حسنية أكادير يوم الأحد المقبل، برسم الدورة 27 من منافسات الدوري الإحترافي.

وشهدت شبابيك ملعب محمد الخامس حضورا أمنيا مكثفا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الشيئ الذي أعقبه تنظيم جيد و محكم في عملية بيع التذاكر.

جدير بالذكر أن فريق الوداد البيضاوي يستضيف فريق حسنية أكادير يوم الأحد المقبل بالمركب الرياضي محمد الخامس إبتداءا من الساعة الرابعة و النصف عصرا.