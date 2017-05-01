 بالصور: إقبال محتشم على تذاكر مباراة الوداد و حسنية أكادير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو..شوفو أغرب إشهار | مجتمع

بالفيديو..شوفو أغرب إشهار

مؤلم.. الفنان الكوميدي مهيول جاتو الضريبة وهاشنو قال‎ | ثقافة و فنون

مؤلم.. الفنان الكوميدي مهيول جاتو الضريبة وهاشنو قال‎

عاجل وبالصور.. صحافي لاماب المقتول يُوارى الثرى بتمارة | صحافة

عاجل وبالصور.. صحافي لاماب المقتول يُوارى الثرى بتمارة

إستفزاز جديد..البوليساريو تنسحب من الكركرات جنوبا وتستنفر قواتها شرقا | بوليتيك

إستفزاز جديد..''البوليساريو'' تنسحب من ''الكركرات'' جنوبا وتستنفر قواتها شرقا

بالصور..الملك محمد السادس والأمير مولاي إسماعيل في صور جديدة بباريس | مجتمع

بالصور..الملك محمد السادس والأمير مولاي إسماعيل في صور جديدة بباريس

عاجل.. أمريكا حاولت اغتيال زعيم كوريا الشمالية | دولي

عاجل.. أمريكا حاولت اغتيال زعيم كوريا الشمالية

انفراد.. قاتل البرلماني مرداس يتلقى خبرا صادما داخل زنزانته بسجن عكاشة من طرف زوجته | مجتمع

انفراد.. قاتل البرلماني مرداس يتلقى خبرا صادما داخل زنزانته بسجن عكاشة من طرف زوجته

سعد الدين العثماني يُنهي إصلاحات صناديق التقاعد ويستثني معاشات البرلمانيين | بوليتيك

سعد الدين العثماني يُنهي إصلاحات ''صناديق التقاعد'' ويستثني معاشات ''البرلمانيين''

بالصور..بعد عزل إمام مسجد: ساكنة دوار قلعة السراغنة ينظمون مسيرة إحتجاجية وهم حفاة وسط تواجد أمني كثيف | مجتمع

بالصور..بعد عزل إمام مسجد: ساكنة دوار قلعة السراغنة ينظمون مسيرة إحتجاجية وهم حفاة وسط تواجد أمني

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

بالصور: إقبال محتشم على تذاكر مباراة الوداد و حسنية أكادير

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 14:58 بالصور: إقبال محتشم على تذاكر مباراة الوداد و حسنية أكادير | سبور
بالصور: إقبال محتشم على تذاكر مباراة الوداد و حسنية أكادير
شهدت شبابيك المركب الرياضي محمد الخامس صباحه يوم الجمعة إقبالا عاديا على شراء تذاكر المباراة التي ستجمع بين فريقي الوداد البيضاوي و حسنية أكادير يوم الأحد المقبل، برسم الدورة 27 من منافسات الدوري

شــوف سبــور : محمد بوحتة

شهدت شبابيك المركب الرياضي محمد الخامس صباحه يوم الجمعة إقبالا عاديا على شراء تذاكر المباراة التي ستجمع بين فريقي الوداد البيضاوي و حسنية أكادير يوم الأحد المقبل، برسم الدورة 27 من منافسات الدوري الإحترافي.

وشهدت شبابيك ملعب محمد الخامس حضورا أمنيا مكثفا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الشيئ الذي أعقبه تنظيم جيد و محكم في عملية بيع التذاكر.

جدير بالذكر أن فريق الوداد البيضاوي يستضيف فريق حسنية أكادير يوم الأحد المقبل بالمركب الرياضي محمد الخامس إبتداءا من الساعة الرابعة و النصف عصرا.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب تذاكر المباراة إقبال عادي الوداد البيضاوي حسنية أكادير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصور.. ابنة المدرب الفرنسي هيرفي رونار تثير فضول المغاربة بصور مثيرة رفقة فتاة أجنبية | سبور

بالصور.. ابنة المدرب الفرنسي هيرفي رونار تثير فضول المغاربة بصور مثيرة رفقة فتاة أجنبية

حصري وبالفيديو..من الامارات..عمر نجدي لـ شوف سبور إلا تاحت ليا الفرصة منترددش في العودة للرجاء | سبور

حصري وبالفيديو..من الامارات..عمر نجدي لـ '' شوف سبور'' إلا تاحت ليا الفرصة منترددش في العودة للرجاء

الفتح الرباطي يجدد عقد حارسه أيمن مجيد حتى نهاية 2022 | سبور

الفتح الرباطي يجدد عقد حارسه أيمن مجيد حتى نهاية 2022

فيديو مثير.. ردة فعل لا تصدق من ملاكم مغربي مرضاش بسبب الخسارة | سبور

فيديو مثير.. ردة فعل لا تصدق من ملاكم مغربي مرضاش بسبب الخسارة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من قلب شيشاوة..هذه حقيقة تسميد الدلاح بالغائط | خارج البلاطو
منذ 34 دقيقة

من قلب شيشاوة..هذه حقيقة تسميد الدلاح بالغائط

شوف صحتك مع Doc نسرين..علاجات طبية لجميع مشاكل الشعر | شوف صحتك مع Doc نسرين

شوف صحتك مع Doc نسرين..علاجات طبية لجميع مشاكل الشعر

بالفيديو | شوفو أشنو دار كوبل للا لعروسة.. رومانسية ولا غير تصاور ! | قنوات أخرى

بالفيديو | شوفو أشنو دار كوبل للا لعروسة.. رومانسية ولا غير تصاور !

دين يسر:أشنو كيقول الشرع في إحياء شعبانة | دين يسر

دين يسر:أشنو كيقول الشرع في إحياء شعبانة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل و أخيرا..اعتقال أستاذ الجنس مقابل النقط بتطوان | مجتمع
منذ 2 دقائق

عاجل و أخيرا..اعتقال أستاذ الجنس مقابل النقط بتطوان

بالفيديو..شوفو أغرب إشهار | مجتمع

بالفيديو..شوفو أغرب إشهار

مؤلم.. الفنان الكوميدي مهيول جاتو الضريبة وهاشنو قال‎ | ثقافة و فنون

مؤلم.. الفنان الكوميدي مهيول جاتو الضريبة وهاشنو قال‎

عاجل وبالصور.. صحافي لاماب المقتول يُوارى الثرى بتمارة | صحافة

عاجل وبالصور.. صحافي لاماب المقتول يُوارى الثرى بتمارة

﻿ ﻿
أمس 09:59 GMT

عاجل.. هذا هو جديد ''مول الشكارة'' المعتقل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.