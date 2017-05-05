عاجل وبالصور.. صحافي لاماب المقتول يُوارى الثرى بتمارة ﻿

"شوف تيفي"

تعرف إحدى المقابر بمدينة تمارة في هذه اللحظات من يومه الجمعة، أجواء حزينة خاصة، حيث من المنتظر أن يوارى الثرى صحافي "لاماب" المقتول حسن السحيمي، وذلك بحضور أفراد أسرته وبعض معارفه.وحسب موفد "شوف تيفي" فقد تم أداء صلاة الجنازة على جثمان الصحافي المقتول بمسجد يوجد بالقرب من منزل والديه بتمارة، قبل أن يتم نقله عبر سيارة لنقل الأموات إلى مقبرة تمارة.وأوضح الموفد أن الحضور المشارك في جنازة الراحل، اقتصر على أسرته وبعض من معارفه، حيث سُجل غياب شخصيات معروفة باسثتناء عبد الله البقالي مدير جريدة العلم ورئيس النقابة الوطنية للصحافة.