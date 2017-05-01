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إستفزاز جديد..''البوليساريو'' تنسحب من ''الكركرات'' جنوبا وتستنفر قواتها شرقا

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 14:45 إستفزاز جديد..البوليساريو تنسحب من الكركرات جنوبا وتستنفر قواتها شرقا | بوليتيك
إستفزاز جديد..''البوليساريو'' تنسحب من ''الكركرات'' جنوبا وتستنفر قواتها شرقا
عاد قادة ''البوليساريو'' من جديد، للإنقلاب على القرارات الأممية والقاضية بالإنسحاب من جميع المناطق العازلة الخاضعة لسيطرة المينورسو، حيث مباشرة بعد تراجع عناصرها من الكركرات، أعادت نشرها على

 

شوف تيفي:

عاد قادة ''البوليساريو'' من جديد، للإنقلاب على القرارات الأممية والقاضية بالإنسحاب من جميع المناطق العازلة الخاضعة لسيطرة المينورسو، حيث مباشرة بعد تراجع عناصرها من الكركرات، أعادت نشرها على الحدود الشرقية للمملكة بمنطقة بئر لحلو.

وكشف الموقع الرسمي لمايسمى بجبهة البوليساريو، أن ابراهيم غالي أمر ما يطلق عليه ''بالجيش الشعبي الصحراوي'' إلى إعادة التموقع والإنتشار بمنطقة بئر لحلو بالمنطقة العازلة بين المغرب والجزائر شرقا، قرب مخيمات تندوف، والخاضعة لمراقبة المينورسو.


ويأتي الإستفزاز الجديد للبوليساريو، بعد الصفعة القوية التي تلقتها من مجلس الأمن في قراره الأخير الذي أرغمها على الإنسحاب الفوري من الكركرات والعودة إلى ماوراء المناطق العازلة بجنوب الجزائر.



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