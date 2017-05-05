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بالصور.. ابنة المدرب الفرنسي هيرفي رونار تثير فضول المغاربة بصور مثيرة رفقة فتاة أجنبية

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 14:31 بالصور.. ابنة المدرب الفرنسي هيرفي رونار تثير فضول المغاربة بصور مثيرة رفقة فتاة أجنبية | سبور
بالصور.. ابنة المدرب الفرنسي هيرفي رونار تثير فضول المغاربة بصور مثيرة رفقة فتاة أجنبية
تساءل عدد من رواد العالم الأزرق المتابعين لأخبار المشاهير المؤثرين في المغرب، حول الصور الجديدة التي تنشرها ابنة المدرب الفرنسي هيرفي رونار عبر حساباتها الخاصة .

شوف تيفي:

تساءل عدد من رواد العالم الأزرق المتابعين لأخبار المشاهير المؤثرين في المغرب، حول الصور الجديدة التي تنشرها ابنة المدرب الفرنسي هيرفي رونار عبر حساباتها الخاصة .

و تنشر كانديد رونار صورا مثيرة عبر حسابها بالانستغرام، في وضعيات حميمية رفقة فتاة أجنبية تظهر معها في جميع الوجهات السياحية التي تحل بها.
وتفاعل النشطاء المغاربة بكثافة مع الصور، حيث أكد الجميع أن ابنة هيرفي رونار جميلة جدا، بينما وصفها آخرون بالحسناء التي تتوفر على مقومات ملكات الجمال وعارضات الأزياء.

تجدرة الإشارة أن المغاربة، تعرفوا على ابنة الناخب الوطني، مباشرة بعد أن تسلم والدها مقاليد تدريب المنتخب المغربي، حيث ظهرت إلى جانبه في العديد من الصور.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي هيريف رونار عارضات الأزياء المنتخب المغربي

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