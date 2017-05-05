بالصور..الملك محمد السادس والأمير مولاي إسماعيل في صور جديدة بباريس ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمجموعة من الصور، التي تُظهر لقاء مهاجر مغربي بالديار الفرنسية بالملك محمد السادس والأمير مولاي إسماعيل المتواجدين بالعاصمة الفرنسية باريس.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمجموعة من الصور، التي تُظهر لقاء مهاجر مغربي بالديار الفرنسية بالملك محمد السادس والأمير مولاي إسماعيل المتواجدين بالعاصمة الفرنسية باريس.

وظهر المهاجر المغربي في الصور سعيدا بحصوله على فرصة اللقاء بالملك محمد السادس والأمير مولاي رشيد بباريس، وبالتقاط صور تذكارية معهما.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من المهاجرين المغاربة، تمكنوا من التقاط صور تذكارية مع الملك محمد السادس بباريس، وقد عبر العديد منهم لـ "شوف تيفي" عن سعادتهم الكبيرة التي لا توصف، مؤكدين في الوقت ذاته عن فخرهم الكبير للانتماء لبلد كالمغرب يحكمه ملك متواضع.