عاجل.. أمريكا حاولت اغتيال زعيم كوريا الشمالية ﻿

أعلنت الوزارة المكلفة بأمن الدولة في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ''سي.آي.إيه''، حاولت اغتيال الزعيم كيم جونغ أون.

"شوف تيفي"

أعلنت الوزارة المكلفة بأمن الدولة في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي.آي.إيه"، حاولت اغتيال الزعيم كيم جونغ أون.

وحسب موقع "سكاي نيوز" فقد كشفت الوزارة المذكورة في بيانها أن الاستخبارات الكورية الجنوبية أعدت "مؤامرة دنيئة" تشمل استخدام "مواد بيولوجية-كيمياوية" لاغتيال كيم، خلال احتفالات في العاصمة بيونغ يانغ، مضيفة أن الاستخبارات الكورية الجنوبية قامت بدورها برشوة مواطن من جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية يدعى كيم" لتنفيذ الهجوم على زعيم البلاد.



وأوضح الموقع ذاته أن الوزارة، لم تكشف عن تاريخ إحباط محاولة الاغتيال، التي يأتي الإعلان عنها وسط تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بسببب برنامج هذه الأخيرة النووي.