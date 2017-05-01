انفراد.. قاتل البرلماني مرداس يتلقى خبرا صادما داخل زنزانته بسجن عكاشة من طرف زوجته ﻿

في تطورات جديدة حول قضية مقتل البرلماني مرداس، علمت ''شوف تيفي'' أن زوجة هشام مشتري المتورط في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، و التي هزت الرأي العام المغربي، تستعد لرفع دعوى طلاق بعد سجن زوجها.



شوف تيفي: م غ



في تطورات جديدة حول قضية مقتل البرلماني مرداس، علمت "شوف تيفي" أن زوجة هشام مشتري المتورط في جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، و التي هزت الرأي العام المغربي، تستعد لرفع دعوى طلاق بعد سجن زوجها.



وكشفت مصادرنا القريبة من عائلة مشتري إن القاتل كان يعيش مشاكل أسرية رفقة أم أطفاله الثلاثة قبل تشييده منزلا مكونا من 3 طوابق بشارع طاح بمنطقة الإنارة بمدينة الدار البيضاء وسجل جزء منه في ملكية زوجته وأم أولاده الثلاثة.



و حسب ذات المصادر، تنتظر الزوجة التي تعيش على وقع الصدمة، لرفع دعوى طلاق غيابية (تنتظر) فقط النطق بالحكم في هذه الجريمة البشعة.



