حصري وبالفيديو..من الامارات..عمر نجدي لـ '' شوف سبور'' إلا تاحت ليا الفرصة منترددش في العودة للرجاء ﻿

قال عمر نجدي لاعب فريق الشعب الإماراتي لكرة القدم، إن تجربته في الدوريات الخليجية لم تُنسيه أجمل اللحظات التي مر منها رفقة فريق الرجاء البيضاوي، مشيرا إلى أن عودته للبطولة الإحترافية لن يكون إلا



" شوف سبور" : رشيد محمودي



قال عمر نجدي لاعب فريق الشعب الإماراتي لكرة القدم، إن تجربته في الدوريات الخليجية لم تُنسيه أجمل اللحظات التي مر منها رفقة فريق الرجاء البيضاوي، مشيرا إلى أن عودته للبطولة الإحترافية لن يكون إلا لصالح النسور.



وأكد نجدي في تصريح حصري لـ " شوف سبور" أن فريق الرجاء البيضاوي أكبر بكثير من الأزمات التي مر منها خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنه رغم المشاكل المادية فلن يتردد في العودة للدفاع عن ألوان النسور في حال إن أتيحت له الفرصة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه لن يتردد في حمل قميص النسور والمساهمة في استرجاع أمجاده.



وتابع قائلا :" كملت العقد ديالي مع فريق الشعب الإماراتي ويلا جاتني الفرصة نرجع للرجاء ميمكنش نتردد".



