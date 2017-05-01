 سعد الدين العثماني يُنهي إصلاحات ''صناديق التقاعد'' ويستثني معاشات ''البرلمانيين'' ﻿
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سعد الدين العثماني يُنهي إصلاحات صناديق التقاعد ويستثني معاشات البرلمانيين | بوليتيك

سعد الدين العثماني يُنهي إصلاحات ''صناديق التقاعد'' ويستثني معاشات ''البرلمانيين''

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سعد الدين العثماني يُنهي إصلاحات ''صناديق التقاعد'' ويستثني معاشات ''البرلمانيين''

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 13:28 سعد الدين العثماني يُنهي إصلاحات صناديق التقاعد ويستثني معاشات البرلمانيين | بوليتيك
سعد الدين العثماني يُنهي إصلاحات ''صناديق التقاعد'' ويستثني معاشات ''البرلمانيين''
علمت ''شوف تيفي'' عن إجتماعات ماراطونية للجنة مختلطة، تضم مسؤولين حكوميين ومدراء مركزيين عن صناديق التقاعد، بطلب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لوضع إستراتيجية حول ''الإصلاح الشامل لأنظمة

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علمت ''شوف تيفي'' عن إجتماعات ماراطونية للجنة مختلطة، تضم مسؤولين حكوميين ومدراء مركزيين عن صناديق التقاعد، بطلب من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لوضع إستراتيجية حول ''الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد''.

وسبق لرئيس الحكومة أن صرح خلال برنامج تلفزيوني أنه سيسرع من إصلاح أنظمة وصناديق التقاعد وفق الخطة التي بدأها سلفه عبد الإله بن كيران، لكنه ينوي التسريع فيها والإنتهاء من إصلاح صناديق التقاعد بشكل كامل ونهائي في إطار لجنة وطنية لهذا الغرض.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عقد لقاءا مع مستشارين في ديوان سلفه عبد الإله بن كيران والمتخصصين في أنظمة التقاعد، لمواصلة ما أطلق عليه ''بالإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد'' رغم أن النقابات أخبرته بأن النقاش حول الموضوع يجب أن يكون داخل جلسات الحوار الإجتماعي.

من جهة ثانية، إختفى النقاش الذي سبق وأن طرحته العديد من الفرق البرلمانية إبان الجلسات التي إستبقت الحملة الإنتخابية التشريعية الأخيرة، حيث رفض سعد الدين العثماني وكذا فريقه البرلماني الخوض في الموضوع بشكل مطلق، خوفا من ردة فعل نواب بحزب ''البيجدي'' وكذا أعضاء الفرق المشكلة للأغلبية.


‫شوف تيفي

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الحكومة الإصلاح التقاعد العثماني الحزب شوف تيفي

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