بالصور..بعد عزل إمام مسجد: ساكنة دوار قلعة السراغنة ينظمون مسيرة إحتجاجية وهم حفاة وسط تواجد أمني كثيف ﻿

نظم سكان دوار أولاد الشيخ بقلعة السراغنة، أمس الخميس، مسيرة احتجاجية، عبروا من خلالها عن غضبهم الشديد من قيام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعزل إمام مسجد الدوار.

"شوف تيفي"

نظم سكان دوار أولاد الشيخ بقلعة السراغنة، أمس الخميس، مسيرة احتجاجية، عبروا من خلالها عن غضبهم الشديد من قيام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعزل إمام مسجد الدوار.

وعرفت هذه المسيرة التي شارك فيها المئات من المحتجين، تواجدا أمنيا كثيفا للقوات العمومية، التي منعت وقوع بعض الانفلاتات ما تسبب في وقوع إغماءات بين صفوف المواطنين.

وقام المحتجون بترديد مجموعة من الشعارات التي طالبوا من خلالها بإعادة الإمام إلى مسجد الدوار، بينما اختار آخرون المشاركة في هذه المسيرة حفاة حاملين المصاحف والرايات الوطنية.