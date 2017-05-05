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انفراد وبالصور..هذا هو الأستاذ المتورط في فضيحة النقط مقابل الجنس بكلية العلوم بتطوان

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 13:16 انفراد وبالصور..هذا هو الأستاذ المتورط في فضيحة النقط مقابل الجنس بكلية العلوم بتطوان | مجتمع
انفراد وبالصور..هذا هو الأستاذ المتورط في فضيحة النقط مقابل الجنس بكلية العلوم بتطوان
في جديد فضيحة ''الجنس مقابل النقط'' بكلية العلوم بتطوان، توصلت ''شوف تيفي'' بصور قيل إنها تعود للأستاذ المتورط في هذه الفضيحة مرفقة بمحادثاته مع الطالبات.


شوف تيفي:

في جديد فضيحة "الجنس مقابل النقط" بكلية العلوم بتطوان، توصلت "شوف تيفي" بصور قيل إنها تعود للأستاذ المتورط في هذه الفضيحة مرفقة بمحادثاته مع الطالبات.

الأستاذ "أ٫أ" مطلق و يعيش لوحده في شقة بمارتيل ،نفى سابقا أمام اللجنة التأديبة بكلية عبد المالك السعدي، تورطه في هذه القضية متهما زوجته السابقا بفبركة صوره و اختراق حسابه الفايسبوكي.

إلى ذلك أصدرت النيابة العامة بتطوان، مذكرة بحث في حق أستاذ الفضيحة وذلك من أجل التحقيق معه بخصوص اتهامه بالتحرش والاستغلال الجنسي لطالبات بكلية العلوم بتطوان مقابل منحهن نقاط عالية.

وخلق الأستاذ جدلا واسعا بالفضاء الافتراضي حيث انتشر هاشتاك" الجنس مقابل النقط" حيث تم تصويره خلال المحادثات الجنسية و المضاجعة السريرية للطالبات في مقر عمله و في شقق بتطوان و طنجة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تطوان متورط مقابل الجنس

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