668 مليون درهم: قيمة المساهمة المالية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمراكش ﻿

انعقد اليوم الجمعة، بمقر ولاية جهة مراكش آسفي اجتماع اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش بحضور وفد من الصحافة الافريقية والوطنية، تحت رئاسة عبدالفتاح لبجيوي والي جهة مراكش اسفي.



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انعقد اليوم الجمعة، بمقر ولاية جهة مراكش آسفي اجتماع اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش بحضور وفد من الصحافة الافريقية والوطنية، تحت رئاسة عبدالفتاح لبجيوي والي جهة مراكش اسفي.

وتم في هذا اللقاء التذكير بالأشواط الهامة التي قطعتها المملكة، بفضل الاختيارات الاستراتيجية للملك محمد السادس، من خلال توسيع فضاء الحريات العامة، وتعزيز حقوق الانسان، وكذا اعتماد دستور جديد للأمة.

وأكد والي الجهة أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من بين الأوراش التي ميزت العمل الاجتماعي بالمغرب، وذلك لاستهدافها للفئات المجتمعية الفقيرة والمجالات الأكثر خصاص.

وقد قامت اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية لعمالة مراكش منذ 2005 بإنجاز 787 مشروع بغلاف مالي يناهز 1.47 مليار درهم، بمساهمة INDH بلغت 668 مليون درهم.

وقام الوفد الصحافي بزيارة ميدانية لمشاريع انجزت في إطار INDH من مركز التكوين بالتدرج المهني دار البر والاحسان، والمركب الرياضي سيدي يوسف بنعلي والقاعة المغطاة النخيل.