الفتح الرباطي يجدد عقد حارسه أيمن مجيد حتى نهاية 2022 ﻿

شــوف سبــور : محمد بوحتة
علمت قناة "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة أن فريق الفتح الرباطي لكرة القدم تمكن من تمديد عقد أيمن مجيد حارس مرمى الفريق ، والذي كان سينتهي مباشرة مع نهاية الموسم الكروي الجاري.
وأكدت ذات المصادر، أن الفتح مدد عقد حارسه أيمن مجيد، لمدة 5 سنوات إضافية، أي حتى نهاية سنة 2022.
وأصبح الحارس مجيد هو الحارس الأول الذي يعول عليه المدرب وليد الركراكي في المباريات التي يخوضها الفريق معوضا بذلك الحارس الأول عبد الرحمان الحواصلي الذي تم إستبعاده من التشكيلة الرسمية للفريق الرباطي.
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