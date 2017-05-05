خطير وبالصور..حضيو راسكم البنات: شوفو شنو وقع لسائحة بريطانية بسبب الحنة في شاطئ أكادير ﻿

كشف موقع ''الدايلي ميل'' أن سائحة بريطانية تبلغ من العمر 22 عاما، أصيبت بحروق مروعة، مباشرة بعد قيامها بوضع رسوم على يدها بواسطة الحناء بشاطئ مدينة أكادير.

"شوف تيفي"



كشف موقع "الدايلي ميل" أن سائحة بريطانية تبلغ من العمر 22 عاما، أصيبت بحروق مروعة، مباشرة بعد قيامها بوضع رسوم على يدها بواسطة الحناء بشاطئ مدينة أكادير.



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن السائحة، كانت تقضي عطلتها، أخيرا، رفقة أسرتها بأحد المنتجعات بمدينة أكادير، وخلال جولة لها بشاطئ المدينة، عرضت عليها سيدة وضع وشم لها بواسطة "الحناء السوداء" وهو الأمر الذي استجابت له لكنها لم تكن تظن أن الأمر سينتهي بوقوع تشوهات بيديها.

وأشارت الصحيفة ذاتها أن الفتاة، أكدت خلال تصريحاتها بأنها عانت خلال 24 ساعة، بعد وضعها للحناء، حيث تورمت يداها وتقرحت، محذرة جميع زائري مدينة أكادير من وضع هذه الحناء السوداء، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها عادت إلى بلدها، وتلقت العلاجات الضرورية واللازمة، ما مكنها من الشفاء ومن تجاوز هذه المرحلة الصعبة.



