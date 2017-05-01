حجز نصف طن من البنزين و50 قنينة غاز قابلة للإشتعال بحي شعبي بأيت ملول ﻿

تمكنت مصالح عمالة مدينة إنزكان، من ضبط أزيد من 37 قنينة غاز كبيرة سعة 12 كلغ منها 22 معبأة، و13 قنينة غاز سعة 3 كلغ، بالإضافة إلى 500 لتر من مادة الكازوال معبأة داخل ستة براميل ممتلئة عن آخرها.

شوف تيفي

تمكنت مصالح عمالة مدينة إنزكان، من ضبط أزيد من 37 قنينة غاز كبيرة سعة 12 كلغ منها 22 معبأة، و13 قنينة غاز سعة 3 كلغ، بالإضافة إلى 500 لتر من مادة الكازوال معبأة داخل ستة براميل ممتلئة عن آخرها.

وتأتي العملية، تنفيذا للدورية الوزارية المشتركة حول استعمال غاز البوتان، حيث تحركت مصالح عمالة إنزكان أيت ملول مرفوقة برجال السلطة المحلية بالنفوذ الترابي للمقاطعة الرابعة بالمزار أمس الخميس 04 ماي 2017 لتفقد مستودع عشوائي وسط حي سكني مأهول بمنطقة أكدال أوسوس المزار أيت ملول.

ومباشرة بعد معاينة، تخزين صاحب المستودع لقنينات الغاز وبراميل الكازوال وهي مواد قابلة للاشتعال وتشكل خطرا محدقا على حياة ساكنة الحي الشعبي المذكور، تم ضبط أزيد من 37 قنينة غاز كبيرة سعة 12 كلغ منها 22 معبأة و13 قنينة غاز سعة 3 كلغ و 6 براميل بها حوالي 500 لتر من مادة الكازوال، حيث تم تحرير محضر في الواقعة بحضور المعني بالأمر في انتظار استكمال باقي الاجراءات القانونية المعمول بها في هذا الباب.