عودة الإحتقان بين أعضاء ''البيجيدي'' بعد الهزيمة ''المذلة'' في الجديدة ﻿

عاد الغضب والإستنكار والتحليل، ليخيم على كتائب وأعضاء حزب العدالة والتتمية مباشرة بعد إعلان النتائج الرسمية يوم أمس، للإنتخابات التشريعية الجزئية التي جرت بمدينة الجديدة، والتي أعطت الفوز لرجل





بوليتيك

شوف تيفي



عاد الغضب والإستنكار والتحليل، ليخيم على كتائب وأعضاء حزب العدالة والتتمية مباشرة بعد إعلان النتائج الرسمية يوم أمس، للإنتخابات التشريعية الجزئية التي جرت بمدينة الجديدة، والتي أعطت الفوز لرجل الأعمال عبد الحق مهدب مرشح الإتحاد الدستوري ضد مرشح حزب العدالة والتنمية الذي يشتغل أستاذا جامعيا.



وما أثار حفيظة ''البيجديين'' هو الفارق في الأصوات بين مرشح الحصان والمصباح، حيث إكتسح مرشح الإتحاد الدستوري النتائج بحصوله على قرابة 28 ألف صوت مقابل أقل من 8 ألاف صوت، وهو مايعني فقدان البيجيدي لكثلته الناخبة التي منحته أصواتها في الإنتخابات التشريعية الأخيرة حيث حصل على أزيد من 24 ألف صوت.



ولجأ البيجديون إلى المجموعات الخاصة بتنظيماتهم الموازية على ''الواتساب'' للإستنكار والشجب وتحميل المسؤولية لمن وصفوهم ''بالمنبطحين'' الذين فشلوا في مفاوضات تشكيل الحكومة، حيث تعالت الأصوات المطالبة بعقد برلمان الحزب المجلس الوطني لتقييم المسار الذي أضحى مظلما في طريق الحزب.





