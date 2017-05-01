حزب ''عبد العزيز بوتفليقة'' يتصدر الإنتخابات التشريعية بالجزائر ﻿

تصدر حزب التحرير الوطني الذي ينتمي إليه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، النتائج الأولية والغير الرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت في 48 ولاية، بينها ولاية تندوف التي تحتضن مخيمات



بوليتيك

شوف تيفي



تصدر حزب التحرير الوطني الذي ينتمي إليه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، النتائج الأولية والغير الرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت في 48 ولاية، بينها ولاية تندوف التي تحتضن مخيمات البوليساريوـ حيث إحتلت المرتبة المرتبة الأولى من حيث نسبة المشاركة بمعدل 63 في المائة.



وحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 167 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني الديموقراطي ب 96 مقعدا، تم تحالف حمس وجبهة التغيير 39 مقعدا، وحزب تجمع أمل الجزائر 16 مقعدا، والمترشحون الأحرار 26 مقعدا، والاتحاد من أجل العدالة والبناء 15 مقعدا، والحركة الشعبية الجزائرية 13 مقعدا، بالإضافة إلى الأحزاب الصغيرة.



وإختلفت ردود الفعل الأولية لزعماء الأحزاب السياسية الجزائرية عقب النتائج الأولية، حيث إستنكر أغلب أحزاب المعارضة نتائج الإنتخابات، مصرحين بوجود التزوير في النتائج وإختلالات غير قانونية صاحبت عملية التصويت بمختلف الولايات يوم أمس الخميس.



وتعد الأحزاب السياسية دات المرجعية الإسلامية، هي أول الخاسرين في إنتخابات يوم أمس حيث فقدت العديد من قلاعها التاريخية التي كانت تسيطر عليها مند إسقاط جبهة التحرير الوطني، فيما سجّل التجمّع الوطني الديمقراطي بارتياح تقدّمه بحوالي خمسين بالمائة % 50 في عدد نوابه، الذي ارتفع من 68 نائبا في العهدة السابقة 2012، إلى حوالي مائة نائب خلال تشريعيات 2017، معلنا دعمه للرئيس الحالي ولبرامجه الإقتصادية والإجتماعية.