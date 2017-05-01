هام للمغاربة..رمضان في هذا اليوم.. ﻿

قبل أسابيع على حلول شهر رمضان، توقع مجموعة من علماء الفلك في دول المشرق أن يبدأ هذا الشهر الكريم يوم 26 ماي الجاري.



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قبل أسابيع على حلول شهر رمضان، توقع مجموعة من علماء الفلك في دول المشرق أن يبدأ هذا الشهر الكريم يوم 26 ماي الجاري.

من جانبه أعلن أستاذ قسم الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور ياسر عبد الهادي، أن شهر رمضان لهذا العام يبدأ في 27 ماي الحالي، على أن يستمر 29 يوماً فقط.

وستتجاوز ساعات الصيام في رمضان حسب ذات المصدر، 15 ساعة٬ على أن يحل عيد الفطر في 26 يونيو المقبل .