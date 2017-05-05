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مثير وبالصور..ربان طائرة سلخو فيدور في فندق بالناظور

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 11:50 مثير وبالصور..ربان طائرة سلخو فيدور في فندق بالناظور | حوادث و حقوق
مثير وبالصور..ربان طائرة سلخو فيدور في فندق بالناظور
تعرض ربان طائرة أخيرا، للضرب المبرح، داخل فندق بمدينة الناظور، وهو ما تسبب له في مجموعة من الإصابات خاصة على مستوى الوجه.

"شوف تيفي":

تعرض ربان طائرة أخيرا، للضرب المبرح، داخل فندق بمدينة الناظور، وهو ما تسبب له في مجموعة من الإصابات خاصة على مستوى الوجه.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن هذا الربان دخل في مشادات كلامية مع حارس أمن خاص بالفندق، خلال مغادرته الملهى الليلي المتواجد بنفس الفندق، لتتطور الأمور بعد ذلك، حيث قام الحارس بتوجيه العديد من الضربات للربان الذي وجد نفسه مصابا بجروح على مستوى الوجه والفم.

وأضاف المصدر ذاته أن الربان تقدم بشكاية لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، معززة بشهادة طبية بلغت بها مدة العجز 90 يوما، اتهم من خلالها الفندق بمسؤوليته عن الواقعة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الناظور فندق ى ملهى ليلي الربان مسادات كلامية مدينة الناظور جرح ربان طائرة

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