فيديو مثير.. ردة فعل لا تصدق من ملاكم مغربي مرضاش بسبب الخسارة ﻿

"شوف تيفي"
كشفت مصادر إعلامية مهتمة بشؤون الرياضيين المغاربة خارج أرض الوطن، عن توقيف البطل المغربي محمد جراية بالإضافة لطاقمه المساعد المكون من الأخوين أسامة و هشام الغاوي و ريغاي كوتينهو، وذلك عقب الأحداث اللارياضية التي قام بها المقاتل المغربي بعد إعلان هزيمته من الهولندي ذو الأصول المغربية رضوان لعركوبي السبت الماضي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الواقعة، جرت فصولها في أمسية دوري أونفوزوين لايف، حيث حاول البطل المغربي الشاب ضرب القضاة، تعبيرا منه عن غضبه وعدم رضاه على النتيجة التي تم الإعلان عنها.
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