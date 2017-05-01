بالفيديو.. أشهر راقص بجامع لفنا بمراكش ملقب بحكيمة يقتل خليله في جريمة بشعة ‎ ﻿

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بحر هذا الأسبوع ، من اعتقال شاب مثلي يلقب ب''حكيمة'' المتورط في ارتكاب جريمة قتل في حق خليله المسن بإحدى المنازل بحي بوعكاز بالمحاميد.

شوف تيفي:محمد لحلو



تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بحر هذا الأسبوع ، من اعتقال شاب مثلي يلقب ب"حكيمة" المتورط في ارتكاب جريمة قتل في حق خليله المسن بإحدى المنازل بحي بوعكاز بالمحاميد.



وجاء توقيف الظنين الذي يمتهن الرقص النسائي بإحدى حلقات ساحة جامع الفنا، بعد ترصد ومراقبة لأفراد أسرته وزملائه في العمل بعدما اختفى لأزيد من أربعة أيام عن الأنظار.



هذا، وتم اقتياد الظنين إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش من أجل تعميق البحث معه قبل وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين عرضه على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش.



وسبق للمصالح الأمنية بمراكش، أن تمكنت، يوم الاحد الماضي، من تحديد هوية الشخص المتورط في جريمة قتل التي راح ضحيتها رجل مسن “متسول” بإحدى المنازل ببلوك 15 بحي بوعكاز حي المحاميد.



هذا، وحلت عناصر الشرطة القضائية إلى إحدى حلقات الفرجة بساحة جامع الفنا من أجل البحث عن أحد الاشخاص من الذين يرقصون رقصات نسائية الملقب ب"حكيمة" والذي اختفى عن الانظار بعدما نفذ جريمته في حق الشخص الهالك الذي كانت تربطه معه علاقة مشبوهة باحدى المنازل بحي بوعكاز.



هذا، وعثرت المصالح الامنية على الشخص المقتول شنقا بذات المنزل حيث باشرت تحرياتها قبل ان حدد هوية الجاني فيما تم نقل جثته الهالك الى مستودع الأموات بمراكش بناء على تعليمات النيابة العامة.







