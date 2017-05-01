عــاجل: ماندوزا.. ''أنا كبرت على التدريب وها أشنو غادي نْدير'' ﻿

أكد عبد الحق رزق الله الملقب ''بماندوزا'' رئيس و مدرب فريق الراسينغ البيضاوي لكرة القدم، في تصريح حصري لقناة ''شوف تيفي''، أنه يرغب في الصعود إلى القسم الوطني الأول للمحترفين وإنهاء مشواره التدريبي،

شــوف سبــور : محمد بوحتة

أكد عبد الحق رزق الله الملقب ''بماندوزا'' رئيس و مدرب فريق الراسينغ البيضاوي لكرة القدم، في تصريح حصري لقناة ''شوف تيفي''، أنه يرغب في الصعود إلى القسم الوطني الأول للمحترفين وإنهاء مشواره التدريبي، تاركا الفرصة لمدرب آخر ليتولى تدريب ''الراك'' خلال الموسم الكروي المقبل إن حقق الفريق الصعود للقسم الأول.

وأكد ماندوزا، أنه سيهتم أكثر بكل ماهو إداري، حيث سيتابع مهامه ''بالراك'' كرئيس فقط و الإبتعاد عن مجال التدريب فاتحا المجال لمدرب آخر.

تجدر الإشارة أن فريق الراسينغ البيضاوي تفصله ثلاث نقاط فقط من أصل ثلاثة مباريات متبقية لتحقيق الصعود إلى القسم الوطني الأول.