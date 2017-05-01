خطيـــــر:شركة جونسون في ورطة قضائية جديدة ..سيدة أصيبت بسرطان المبيض وهاشنو وقع ليها ﻿

دعوى قضائية جديدة رفعتها سيدة أمريكية على الشركة العالمية جونسون آند جونسون بعد إصابتها بسرطان المبيض بسبب استخدامها مستحضرات نظافة شخصية نسائية تنتجها الشركة.

شوف تفي: وكالات



دعوى قضائية جديدة رفعتها سيدة أمريكية على الشركة العالمية جونسون آند جونسون بعد إصابتها بسرطان المبيض بسبب استخدامها مستحضرات نظافة شخصية نسائية تنتجها الشركة.



وألزمت هيئة محلفين بمحكمة في ولاية ميزوري الأميركية شركة جونسون آند جونسون، بدفع أكثر من 110 مليون دولار لامرأة من فرجينيا.

وصدر الحكم،يوم أمس الخميس، ضد جونسون آند جونسون وشركة إيمريس التي توفر لها مادة التلك، بعد دعوى قضائية رفعتها امرأة تدعى لويس سليمبوتسكن بولاية فرجينيا، وتخضع حاليا للعلاج الكيماوي بعد تشخيص إصابتها بسرطان المبيض أول مرة في 2012، ووصول المرض الخبيث إلى الكبد.

وذكرت جونسون آند جونسون في بيان أنها تتعاطف مع المرأة المصابة بسرطان المبيض، لكنها تعتزم الطعن في الحكم. وقالت: "نستعد لمحاكمات أخرى هذا العام، ونحن مستمرون في الدفاع عن سلامة جونسون بيبي باودر".

وصدر الحكم الأخير بعدما صدر حكم لصالح الشركة عن هيئة محلفين في محكمة بولاية ميزوري في مارس بشأن دعوى رفعتها امرأة من ولاية تنيسي، قالت فيها إنها أصيبت بسرطان المبيض بسبب استخدامها جونسون بيبي باودر.

و كانت الشركة الرائدة في منتوجات الأطفال قد نفت سابقا بشكل قاطع أن تكون منتجاتها تسبب السرطان