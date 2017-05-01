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عاجل..أستاذ ''فضيحة الجنس مقابل النقط'' مشا فيها.. وهذا ما قررته النيابة العامة بتطوان

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 11:08 عاجل..أستاذ فضيحة الجنس مقابل النقط مشا فيها.. وهذا ما قررته النيابة العامة بتطوان | حوادث و حقوق
عاجل..أستاذ ''فضيحة الجنس مقابل النقط'' مشا فيها.. وهذا ما قررته النيابة العامة بتطوان
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن النيابة العامة بتطوان، أصدرت مذكرة بحث في حق أستاذ فضيحة ما بات يعرف إعلاميا بـ ''الجنس مقابل النقط'' المدعو ''ع.أ''، وذلك من أجل التحقيق معه بخصوص اتهامه بالتحرش

''شوف تيفي''

 

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن النيابة العامة بتطوان، أصدرت مذكرة بحث في حق أستاذ فضيحة ما بات يعرف إعلاميا بـ ''الجنس مقابل النقط'' المدعو ''ع.أ''، وذلك من أجل التحقيق معه بخصوص اتهامه بالتحرش والاستغلال الجنسي لطالبات بكلية العلوم بتطوان مقابل منحهن نقاط عالية.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، استمعت أمس الخميس لمجموعة من الطالبات المشتبه بهن، للكشف عن طبيعة العلاقة التي جمعتهن بأستاذ مادة الجبر بكلية العلوم عبد المالك السعدي بتطوان.
وكشفت مصادر إعلامية أن إحدى الطالبات نفت ممارستها الجنس مع الأستاذ خلال التحقيق معها، لكنها كشفت صحة المحادثات التي جمعتها به عبر موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' والتي تم تداولها في العديد من الصفحات.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النيابة العامة مذكرة بحث الاستغلال الجنسي التحرش أستاذ

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