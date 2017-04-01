مثير.. بعد 37 سنة من الزواج: شخص يطلق زوجته بعدما اكتشف أنها أخته ﻿

قامت سيدة سعودية، أخيرا، برفع دعوى قضائية، ضد زوجها الذي أنهى حياتهما التي امتدت لـ 37 سنة الزوجية وطلقها، مدعيا أنها أخته بالرضاعة، وهو ما جعل محكمة الأحوال الشخصية بجدة، تحدد موعدا شهر يونيو

"شوف تيفي"

قامت سيدة سعودية، أخيرا، برفع دعوى قضائية، ضد زوجها الذي أنهى حياتهما التي امتدت لـ 37 سنة الزوجية وطلقها، مدعيا أنها أخته بالرضاعة، وهو ما جعل محكمة الأحوال الشخصية بجدة، تحدد موعدا شهر يونيو المقبل للنظر في الدعوة، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام سعودية.

وحسب صحيفة عكاظ السعودية فإن الزوجة اتهمت زوجها في الدعوة المرفوعة برغبته في التخلص منها ومن أولادها بدعوى أنه أخوها من الرضاعة، حيث أضافت أنه قد مر على زواجهما 37 عام ولديهم 6 أولاد، مضيفة أن إدعاء الزوج كاذب وطالبت المحكمة بإلزامه بدفع نفقتها ونفقة أولادها.

وأوضحت الصحيفة أن الزوجة، أفادت في دعوتها أن زوجها أراد التخلص منها بعد حصوله على التقاعد، لحرمانها من حقوقها الشرعية.



