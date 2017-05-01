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بالصورة..بن كيران يحزم أمتعته إستعدادا للعودة إلى المغرب

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 10:39 بالصورة..بن كيران يحزم أمتعته إستعدادا للعودة إلى المغرب | بوليتيك
بالصورة..بن كيران يحزم أمتعته إستعدادا للعودة إلى المغرب
عاد عبد الإله بن كيران للظهور مجددا على مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال صور ملتقطة مع معجبين له بالديار المقدسة التي حل بها لأداء مناسك العمرة.


بوليتيك
شوف تيفي

عاد عبد الإله بن كيران للظهور مجددا على مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال صور ملتقطة مع معجبين له بالديار المقدسة التي حل بها لأداء مناسك العمرة.

وفي إختلاف تام مع الصور الملتقطة، ظهر رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران في الصورة الجديدة برفقة حقيبته اليدوية، في إشارة لسفره نحو منطقة جديدة أو العودة للمغرب.

وحسب مصادر "لشوف تيفي" فبن كيران سيعود للمغرب الأسبوع المقبل كما هو كان محددا ومبرمجا قبل سفره، لكن الأوضاع والأزمة التي يعيشها الحزب، قد تعجل بعودته، بل يمكن أن يصل المغرب في الساعات المقبلة"، وفق ذات المصدر.



 

‫شوف تيفي

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المغرب بن كيران الأوضاع الحزب شوف تيفي

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