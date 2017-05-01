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لا يصدق.. رئيس الشرطة القضائية بالحي المحمدي عين السبع يتلقى تهديدا خطيرا بالسلاح الأبيض

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 10:22 لا يصدق.. رئيس الشرطة القضائية بالحي المحمدي عين السبع يتلقى تهديدا خطيرا بالسلاح الأبيض | حوادث و حقوق
لا يصدق.. رئيس الشرطة القضائية بالحي المحمدي عين السبع يتلقى تهديدا خطيرا بالسلاح الأبيض
علمت ''شوف تيفي'' أن مصطفى الزهراني رئيس الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع، تعرض ليلة أمس الخميس، للتهديد بواسطة السلاح الأبيض من طرف شخص من ذوي السوابق العدلية.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن مصطفى الزهراني رئيس الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع، تعرض ليلة أمس الخميس، للتهديد بواسطة السلاح الأبيض من طرف شخص من ذوي السوابق العدلية.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن الزهراني ومباشرة بعد ترجله من سيارته بالقرب من الدائرة الأمينة الخامسة "السانكيام"، تفاجأ بشاب يطالبه بمنحه الهاتف بدعوى رغبته في إجراء مكالمة هاتفية، وأمام رفض رئيس الشرطة القضائية لهذا الطلب بعد أن أدرك أن المعني بالأمر يرغب في سرقته، استل هذا الأخير سلاحا أبيضا من الحجم الكبير قائلا "عطيني التليفون ولا غادي نفس مك".

وأوضح المصدر ذاته أن الزهراني أخبر المعني بأنه رئيس الشرطة القضائية، إلا أنه رفض التراجع وواصل تهديداته، قبل أن يتدخل عمه الذي هدأ من روعه، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية تدخلت على الفور وتمكنت من إيقاف المعني بالأمر وعمه.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمينة، قامت بوضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، وحجزت سلاحه الأبيض، بينما تم الإفراج عن عمه الذي أكد الزهراني بأن لا علاقة له بالنازلة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشرطة القضائية السوابق العدلية رئيس الشرطة القضائية السلاح الأبيض الدائرة الأمينة

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