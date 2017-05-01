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إنفراد: الإخوة السكيتيوي و فاخر المرشحين الأبرز لتدريب إتحاد طنجة

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 10:18 إنفراد: الإخوة السكيتيوي و فاخر المرشحين الأبرز لتدريب إتحاد طنجة | سبور
إنفراد: الإخوة السكيتيوي و فاخر المرشحين الأبرز لتدريب إتحاد طنجة
علمت قناة ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن كل من الإخوة عبد الهادي السكيتيوي المدرب السابق لفريق حسنية أكادير و طارق السكيتيوي مدرب فريق المغربي الفاسي مرشحين بقوة لتدريب فريق إتحاد طنجة خلال الموسم

شــوف سبــور : محمد بوحتة

 

علمت قناة "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة أن كل من الإخوة عبد الهادي السكيتيوي المدرب السابق لفريق حسنية أكادير و طارق السكيتيوي مدرب فريق المغربي الفاسي مرشحين بقوة لتدريب فريق إتحاد طنجة خلال الموسم الكروي القادم.

وأكدت ذات المصادر، أن محمد فاخر مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم مرشح هو الآخر بقوة للإشراف عن تدريب الفريق الطنجي خلال الموسم الكروي المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن فريق إتحاد طنجة كان قد أقال المدرب الجزائري عبد الحق بنشيخة من مهامه بعد تحقيقه مجموعة من النتائج السلبية.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور امغرب الإخوة السكييوي محمد فاخر إتحاد طنجة

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