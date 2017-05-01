 الطاوسي يرفع من منحة لاعبي الرجاء وهذه التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير.. بعد 37 سنة من الزواج: شخص يطلق زوجته بعدما اكتشف أنها أخته | منوعات

مثير.. بعد 37 سنة من الزواج: شخص يطلق زوجته بعدما اكتشف أنها أخته

خطير و بالفيديو..شوفو عملية كريساج فتاة على المباشر بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

خطير و بالفيديو..شوفو عملية كريساج ''فتاة'' على المباشر بالدار البيضاء

بالصورة..بن كيران يحزم أمتعته إستعدادا للعودة إلى المغرب | بوليتيك

بالصورة..بن كيران يحزم أمتعته إستعدادا للعودة إلى المغرب

لا يصدق.. رئيس الشرطة القضائية بالحي المحمدي عين السبع يتلقى تهديدا خطيرا بالسلاح الأبيض | حوادث و حقوق

لا يصدق.. رئيس الشرطة القضائية بالحي المحمدي عين السبع يتلقى تهديدا خطيرا بالسلاح الأبيض

خطير و بالفيديو..كاميو هاز قصب السكر شعلات فيه العافية بعرباوة | حوادث و حقوق

خطير و بالفيديو..كاميو هاز قصب السكر شعلات فيه العافية بعرباوة

هذه هي العقوبة الحبسية في حق شخص حاول اعتراض سيارة الملك محمد السادس | مجتمع

هذه هي العقوبة الحبسية في حق شخص حاول اعتراض سيارة الملك محمد السادس

للمرة الثالثة..مغربي صحراوي يلتقي بالملك محمد السادس بباريس..وها شنو قاليه+صورة | مجتمع

للمرة الثالثة..مغربي صحراوي يلتقي بالملك محمد السادس بباريس..وها شنو قاليه+صورة

نوكيا تعلن إفلاسها في هذا البلاد | نت 2.0

نوكيا تعلن إفلاسها في هذا البلاد

هكذا تم إيقاف شابين متلبسين بترويج القرقوبي بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

هكذا تم إيقاف شابين متلبسين بترويج القرقوبي بمدينة أكادير

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

الطاوسي يرفع من منحة لاعبي الرجاء وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 10:08 الطاوسي يرفع من منحة لاعبي الرجاء وهذه التفاصيل | سبور
الطاوسي يرفع من منحة لاعبي الرجاء وهذه التفاصيل
كشفت مصادر داخل فريق الرجاء لكرة القدم، أن سعيد حسبان رئيس النادي رفع من منحة مباراة نادي نهضة بركان إلى 5000 درهما مرة واحدة، من أجل تحقيق الفوز على المدرب رشيد الطاوسي أكثر من الإنتصار على ممثل

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر داخل فريق الرجاء لكرة القدم، أن سعيد حسبان رئيس النادي رفع من منحة مباراة نادي نهضة بركان إلى 5000 درهما مرة واحدة، من أجل تحقيق الفوز على المدرب رشيد الطاوسي أكثر من الإنتصار على ممثل الجهة الشرقية والفوز بثلاثة نقاط.

وقالت المصادر نفسها،في اتصال هاتفي مع " شوف سبور" أن حسبان حث المكتب المسير على تحفيز اللاعبين بمنحة مالية تقدر بـ 10 آلاف درهم من أجل تحقيق نتيجة الفوز على المدرب الطاوسي باعتباره مدرب سابق للرجاء ، مؤكدا على ضرورة تحقيق النصر للدفاع عن حظوظ الفريق في احتلال الرتبة الثانية للمشاركة في عصبة الأبطال الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة ستجرى يوم الأحد المقبل، بالملعب البلدي في بركان في الساعة الرابعة والنصف عصرا برسم الجولة 27 من البطولة الإحترافية.

ويحتل الرجاء الرتبة الثالثة برصيد 49 نقطة من أصل 13 انتصار و 10 تعادلات و3 هزائم.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الرجاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

إنفراد: الإخوة السكيتيوي و فاخر المرشحين الأبرز لتدريب إتحاد طنجة | سبور

إنفراد: الإخوة السكيتيوي و فاخر المرشحين الأبرز لتدريب إتحاد طنجة

الكعبي قريب من التوقيع لنهضة بركان | سبور

الكعبي قريب من التوقيع لنهضة بركان

عــــاجل: المكتب المسير للرجاء يخصص منحة مغرية للاعبيه من أجل تجاوز عقبة نهضة بركان | سبور

عــــاجل: المكتب المسير للرجاء يخصص منحة مغرية للاعبيه من أجل تجاوز عقبة نهضة بركان

سكوب و إنفراد.. الوداد يفاوض العطوشي من أجل تجديد عقده مع الفريق لسنوات إضافية | سبور

سكوب و إنفراد.. الوداد يفاوض العطوشي من أجل تجديد عقده مع الفريق لسنوات إضافية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد 12 سنة..المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنفتح على افريقيا | خارج البلاطو
منذ 49 دقيقة

بعد 12 سنة..المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنفتح على افريقيا

الخلفي :بعد التقارير الإيجابية الدولية حول الاستثمارات ..هذا ما قررته الحكومة المغربية ومن الناحية السياسية المغرب في مركز قوة | خارج البلاطو

الخلفي :بعد التقارير الإيجابية الدولية حول الاستثمارات ..هذا ما قررته الحكومة المغربية ومن الناحية السياسية المغرب في مركز قوة

مجموعة Peugeot تسوق سيارتها الجديدة بخاصيات متميزة وهذه أثمنتها | إيكو بالعربية

مجموعة Peugeot تسوق سيارتها الجديدة بخاصيات متميزة وهذه أثمنتها

بالفيديو..كن أول من يشاهد تشكيلة Diamantine الجديدة لصيف 2017 | خارج البلاطو

بالفيديو..كن أول من يشاهد تشكيلة Diamantine الجديدة لصيف 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير.. بعد 37 سنة من الزواج: شخص يطلق زوجته بعدما اكتشف أنها أخته | منوعات
منذ 5 دقائق

مثير.. بعد 37 سنة من الزواج: شخص يطلق زوجته بعدما اكتشف أنها أخته

خطير و بالفيديو..شوفو عملية كريساج فتاة على المباشر بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

خطير و بالفيديو..شوفو عملية كريساج ''فتاة'' على المباشر بالدار البيضاء

بالصورة..بن كيران يحزم أمتعته إستعدادا للعودة إلى المغرب | بوليتيك

بالصورة..بن كيران يحزم أمتعته إستعدادا للعودة إلى المغرب

لا يصدق.. رئيس الشرطة القضائية بالحي المحمدي عين السبع يتلقى تهديدا خطيرا بالسلاح الأبيض | حوادث و حقوق

لا يصدق.. رئيس الشرطة القضائية بالحي المحمدي عين السبع يتلقى تهديدا خطيرا بالسلاح الأبيض

﻿ ﻿
أمس 09:59 GMT

عاجل.. هذا هو جديد ''مول الشكارة'' المعتقل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.