الطاوسي يرفع من منحة لاعبي الرجاء وهذه التفاصيل ﻿

كشفت مصادر داخل فريق الرجاء لكرة القدم، أن سعيد حسبان رئيس النادي رفع من منحة مباراة نادي نهضة بركان إلى 5000 درهما مرة واحدة، من أجل تحقيق الفوز على المدرب رشيد الطاوسي أكثر من الإنتصار على ممثل

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر داخل فريق الرجاء لكرة القدم، أن سعيد حسبان رئيس النادي رفع من منحة مباراة نادي نهضة بركان إلى 5000 درهما مرة واحدة، من أجل تحقيق الفوز على المدرب رشيد الطاوسي أكثر من الإنتصار على ممثل الجهة الشرقية والفوز بثلاثة نقاط.

وقالت المصادر نفسها،في اتصال هاتفي مع " شوف سبور" أن حسبان حث المكتب المسير على تحفيز اللاعبين بمنحة مالية تقدر بـ 10 آلاف درهم من أجل تحقيق نتيجة الفوز على المدرب الطاوسي باعتباره مدرب سابق للرجاء ، مؤكدا على ضرورة تحقيق النصر للدفاع عن حظوظ الفريق في احتلال الرتبة الثانية للمشاركة في عصبة الأبطال الإفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة ستجرى يوم الأحد المقبل، بالملعب البلدي في بركان في الساعة الرابعة والنصف عصرا برسم الجولة 27 من البطولة الإحترافية.

ويحتل الرجاء الرتبة الثالثة برصيد 49 نقطة من أصل 13 انتصار و 10 تعادلات و3 هزائم.