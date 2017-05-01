هذه هي العقوبة الحبسية في حق شخص حاول اعتراض سيارة الملك محمد السادس ﻿

قضت الغرفة الجنحية الضبطية التأديبية بابتدائية مراكش، الثلاثاء الماضي، بستة أشهر حبسا نافذا في حق شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في عقده الثالث، بعدما تابعته النيابة العامة بالمحكمة نفسها، في حالة

"شوف تيفي"

قضت الغرفة الجنحية الضبطية التأديبية بابتدائية مراكش، الثلاثاء الماضي، بستة أشهر حبسا نافذا في حق شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة في عقده الثالث، بعدما تابعته النيابة العامة بالمحكمة نفسها، في حالة اعتقال على خلفية اتهامه بالمشاركة في "محاولة اعتراض سيارة الملك محمد السادس"، الذي كان يقوم بجولة في بعض الأحياء مساء يوم الجمعة دجنبر الماضي، خلال زيارته الأخيرة للمدينة.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم الجمعة، فإنه استنادا إلى مصدر مطلع على الملف فقد سبق للمصالح الأمنية بالمدينة أن أوقفت المتهم القاطن بالحي المحمدي الشمالي "دوار المساكين" بالداوديات، بعدما أظهرته كاميرا متبثة بأحد الشوارع وهو يقل شخصا آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة، أدين قبل ذلك بالعقوبة نفسها على متن سيارته، قبل أن يتوقف به في شارع كان سيمر منه الملك، ليلوذ بالفرار مباشرة بعد توقيف شريكه الساكن بالحي نفسه والذي عثر الأمن بحوزته على العديد من بطاقات التعريف الوطنية لأشخاص كان يعتزم تسليمها للملك من أجل حصولهم على بعض الامتيازات.



