للمرة الثالثة..مغربي صحراوي يلتقي بالملك محمد السادس بباريس..وها شنو قاليه+صورة ﻿

إلتقى شاب مغربي مقيم بفرنسا يدعى ''أحمد''، أمس الخميس، بالملك محمد السادس، بباريس، وهو اللقاء الثالث الذي يجمعهما معا خلال زيارات الملك للتراب الفرنسي.

"شوف تيفي":

إلتقى شاب مغربي مقيم بفرنسا يدعى "أحمد"، أمس الخميس، بالملك محمد السادس، بباريس، وهو اللقاء الثالث الذي يجمعهما معا خلال زيارات الملك للتراب الفرنسي.

وكفش "أحمد" المنحدر من مدينة كلميم لـ "شوف تيفي"، أنه تبادل أطراف الحديث مع الملك الذي تذكره، مشيرا إلى أنه استغل الفرصة لكي يطلب مساعدة الملك في بعض الأمور المتعلقة بوالدته.

وعبر "أحمد" عن سعادته الكبيرة التي لا توصف بهذا اللقاء، واصفا الملك محمد السادس بالإنسان المتواضع والرائع.



