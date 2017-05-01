هكذا تم إيقاف شابين متلبسين بترويج القرقوبي بمدينة أكادير ﻿

تمكنت الفرقة السياحية التابعة لولاية أمن أكادير، خلال الأسبوع الجاري من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 22 و25 سنة، من أجل الحيازة والاتجار في الأقراص المهلوسة.

"شوف تيفي"

تمكنت الفرقة السياحية التابعة لولاية أمن أكادير، خلال الأسبوع الجاري من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 22 و25 سنة، من أجل الحيازة والاتجار في الأقراص المهلوسة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن إيقاف المشتبه فيهما جرى على مستوى "سوق الأحد"، إثر عملية مراقبة وترصد قامت بها عناصر الفرقة الأمنية المذكورة بعد توصلها بمعلومات تفيد بأن المعنيان بالأمر ينشطان في مجال ترويج الأقراص المهلوسة بالسوق المذكور.

وأكد المصدر ذاته أن عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية، مكنت من حجز 15 قرصا مهلوسا وكمية من مخدر الشيرا وأخرى من مسحوق التبغ، فضلا عن مبالغ مالية محصلة من عملية الترويج، بالإضافة إلى دراجة نارية من النوع السريع، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف علية النيابة العامة المختصة.