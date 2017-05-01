هام للمغاربة..تساقطات مطرية في هذه المناطق اليوم الجمعة ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، مرور سحب كثيفة مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة قرب السواحل الأطلسية شمال آسفي ، وبطنجة واللوكوس والريف الغربي وغرب الساحل المتوسطي .

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، مرور سحب كثيفة مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة قرب السواحل الأطلسية شمال آسفي ، وبطنجة واللوكوس والريف الغربي وغرب الساحل المتوسطي .

انتشار كتل ضبابية في الصباح بالسواحل الجنوبية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى محليا صافية بباقي المناطق، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية فوق السفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى قوية نوعا ما من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و17 درجة بالواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة الشاوية والسايس والسهول الشمالية والوسطى وسوس وغرب الاقاليم الجنوبية ، وما بين 17 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات العليا العليا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات وطنجة ، وما بين 21 و26 درجة قرب السواحل والمتوسط والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشاوية ودكالة-عبدة والشياظمة وما بين 26 و31 درجة بسهول تادلة والرحامنة الحوز بالمنطقة الشرقية وسوس وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 31 و34 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وكاب غير وما بين الداخلة ولكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور وهائجا بباقي السواحل الجنوبية.



