 هام للمغاربة..تساقطات مطرية في هذه المناطق اليوم الجمعة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هكذا تم إيقاف شابين متلبسين بترويج القرقوبي بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

هكذا تم إيقاف شابين متلبسين بترويج القرقوبي بمدينة أكادير

هام للمغاربة..تساقطات مطرية في هذه المناطق اليوم الجمعة | مجتمع

هام للمغاربة..تساقطات مطرية في هذه المناطق اليوم الجمعة

بالصور..مشاهد تهز العالم حول مكاتب التصويت في الإنتخابات البرلمانية بالجزائر | دولي

بالصور..مشاهد تهز العالم حول مكاتب التصويت في الإنتخابات البرلمانية بالجزائر

فصيحة...ولاية تندوف معقل الانفصاليين الأولى من حيث نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية بالجزائر | دولي

فصيحة...ولاية تندوف معقل الانفصاليين الأولى من حيث نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية بالجزائر

مثير بالصور و الفيديو .. مدرسة بحال الكوري ضواحي آسفي و أولياء التلاميذ يوجهون رسالة إستعطاف لـ حصاد | حوادث و حقوق

مثير بالصور و الفيديو .. مدرسة بحال ''الكوري'' ضواحي آسفي و أولياء التلاميذ يوجهون رسالة إستعطاف لـ''

صحافية ميدي 1 صاحبة الصحراء الغربية تقدم استقالتها | مجتمع

صحافية ميدي 1 صاحبة '' الصحراء الغربية '' تقدم استقالتها

صادم.. جزائري يعنف زوجته المغربية بقوة لأنها تنجب البنات فقط وها أشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

صادم.. جزائري يعنف زوجته المغربية بقوة لأنها تنجب البنات فقط وها أشنو وقع ليه

بالفيديو.. فنانة استعراضية عادت من جديد.. وجدل في مصر بسبب برومو برنامجها الرمضاني الجديد | ثقافة و فنون

بالفيديو.. فنانة استعراضية عادت من جديد.. وجدل في مصر بسبب برومو برنامجها الرمضاني الجديد

مثير..إيقاف شابين في سوق الخضر بأكادير وها علاش | حوادث و حقوق

مثير..إيقاف شابين في سوق الخضر بأكادير وها علاش

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

هام للمغاربة..تساقطات مطرية في هذه المناطق اليوم الجمعة

بتاريــخ : 5 ماي 2017 / 09:21 هام للمغاربة..تساقطات مطرية في هذه المناطق اليوم الجمعة | مجتمع
هام للمغاربة..تساقطات مطرية في هذه المناطق اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، مرور سحب كثيفة مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة قرب السواحل الأطلسية شمال آسفي ، وبطنجة واللوكوس والريف الغربي وغرب الساحل المتوسطي .

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، مرور سحب كثيفة مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة قرب السواحل الأطلسية شمال آسفي ، وبطنجة واللوكوس والريف الغربي وغرب الساحل المتوسطي .

انتشار كتل ضبابية في الصباح بالسواحل الجنوبية، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى محليا صافية بباقي المناطق، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية فوق السفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة القوة إلى قوية نوعا ما من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و17 درجة بالواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة الشاوية والسايس والسهول الشمالية والوسطى وسوس وغرب الاقاليم الجنوبية ، وما بين 17 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات العليا العليا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات وطنجة ، وما بين 21 و26 درجة قرب السواحل والمتوسط والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشاوية ودكالة-عبدة والشياظمة وما بين 26 و31 درجة بسهول تادلة والرحامنة الحوز بالمنطقة الشرقية وسوس وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 31 و34 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وكاب غير وما بين الداخلة ولكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور وهائجا بباقي السواحل الجنوبية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الساحل المتوسطي آسفي سحب كثيفة مديرية الأرصاد الجوية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صحافية ميدي 1 صاحبة الصحراء الغربية تقدم استقالتها | مجتمع

صحافية ميدي 1 صاحبة '' الصحراء الغربية '' تقدم استقالتها

رائع.. الملك محمد السادس بلوك متميز في صورة مع شرطية تُشعل الفايسبوك | مجتمع

رائع.. الملك محمد السادس بلوك متميز في صورة مع شرطية تُشعل الفايسبوك

عاجل: بعد توقيف المتورطين في قتل مصور لاماب..ها علاش قتلوه 2 ديال الأشخاص فدارو و كتفوه+ تطورات جديدة | مجتمع

عاجل: بعد توقيف المتورطين في قتل مصور لاماب..ها علاش قتلوه 2 ديال الأشخاص فدارو و كتفوه+ تطورات جديدة

أمن تطوان يستمع لطالبة بكلية العلوم وها أشنو قالت على الابتزاز الجنسي مقابل النقط | مجتمع

أمن تطوان يستمع لطالبة بكلية العلوم وها أشنو قالت على الابتزاز الجنسي مقابل النقط

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الخلفي :بعد التقارير الإيجابية الدولية حول الاستثمارات ..هذا ما قررته الحكومة المغربية ومن الناحية السياسية المغرب في مركز قوة | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

الخلفي :بعد التقارير الإيجابية الدولية حول الاستثمارات ..هذا ما قررته الحكومة المغربية ومن الناحية السياسية المغرب في مركز قوة

مجموعة Peugeot تسوق سيارتها الجديدة بخاصيات متميزة وهذه أثمنتها | إيكو بالعربية

مجموعة Peugeot تسوق سيارتها الجديدة بخاصيات متميزة وهذه أثمنتها

بالفيديو..كن أول من يشاهد تشكيلة Diamantine الجديدة لصيف 2017 | خارج البلاطو

بالفيديو..كن أول من يشاهد تشكيلة Diamantine الجديدة لصيف 2017

حيل للتخلص من البقع العالقة على الملابس | قنوات أخرى

حيل للتخلص من البقع العالقة على الملابس

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هكذا تم إيقاف شابين متلبسين بترويج القرقوبي بمدينة أكادير | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

هكذا تم إيقاف شابين متلبسين بترويج القرقوبي بمدينة أكادير

هام للمغاربة..تساقطات مطرية في هذه المناطق اليوم الجمعة | مجتمع

هام للمغاربة..تساقطات مطرية في هذه المناطق اليوم الجمعة

بالصور..مشاهد تهز العالم حول مكاتب التصويت في الإنتخابات البرلمانية بالجزائر | دولي

بالصور..مشاهد تهز العالم حول مكاتب التصويت في الإنتخابات البرلمانية بالجزائر

فصيحة...ولاية تندوف معقل الانفصاليين الأولى من حيث نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية بالجزائر | دولي

فصيحة...ولاية تندوف معقل الانفصاليين الأولى من حيث نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية بالجزائر

﻿ ﻿
أمس 09:59 GMT

عاجل.. هذا هو جديد ''مول الشكارة'' المعتقل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.