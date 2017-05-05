بالصور..مشاهد تهز العالم حول مكاتب التصويت في الإنتخابات البرلمانية بالجزائر ﻿

عبر النشطاء الجزائريون عن غضبهم وإستنكارهم للصور التي غزت مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، والتي تظهر مشاهد مثيرة تعود إلى القرون الماضية، وتكشف بالملموس الأجواء الغير مناسبة والغير القانونية

شوف تيفي

وكالات



عبر النشطاء الجزائريون عن غضبهم وإستنكارهم للصور التي غزت مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، والتي تظهر مشاهد مثيرة تعود إلى القرون الماضية، وتكشف بالملموس الأجواء الغير مناسبة والغير القانونية التي تجري فيها الإنتخابات التشريعية لإختيار البرلمانيين الذين سينتخبون الرئيس المقبل للجزائر، وسط مقاطعة كبيرة للأشقاء الجزائريين.



وتظهر الصور، المسؤولين عن مكتب التصويت يجلسون على الأرض بينما لوائح المنتخبين والأوراق الفريدة وهي موضوعة فوق "الياجور" الذي يستعمل لتشييد جدران المنازل والبنايات، في غياب تام لشروط التصويت والإنتخاب.



وعبر الجزائريون خاصة منهم المتواجدون في أوربا عن إمتعاضهم وشجبهم لهذه الصور التي تعود إلى العصور "الحجرية" التي لم تعرف شيئا إسمه الإنتخابات، حيث لايعقل أن يتم عرض الأوراق الفريدة لإنتخاب ممثلي الشعب بالبرلمان بهذه الطريقة التي تسائل المسؤولين عن ثروات الجزائريين النفطية.



