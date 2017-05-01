فصيحة...ولاية تندوف معقل الانفصاليين الأولى من حيث نسبة المشاركة في الإنتخابات التشريعية بالجزائر ﻿

شوف تيفي
وحققت ولاية تندوف التي ينتمي الصحراويون المحتجزون في المخيمات جنوبا ضمن أراضيها، نسبة مشاركة تبلغ حوالي 63 في المائة لتحتل بذلك المرتبة الأولى أمام ولايات أخرى كانت تحقق نسبا أكبر كولاية ورقلة التي حققت 38.61 في المائة.
ومباشرة بعد بدء فرز الأصوات إنتشرت فيديوهات على موقع التواصل الإجتماعي، تظهر تزوير صناديق بعينها، حيث كشف أحد الفيديوهات وجود عدد الأظرفة الخاصة بالتصويت داخل أحد الصناديق يتجاوز عدد المصوتين والمسجلين بمائتي صوت.
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